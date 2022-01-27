Шостий чемпіонат світу для Ірану
Іран мінімально вдома обіграв Ірак та гарантував вихід на ЧС-2022 за три тури до закінчення групового етапу в Азії. Іранці – 14-й учасник ЧС-2022.
Варте уваги Італія або Португалія не зіграють у Катарі: результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022
Іран кваліфікувався на чемпіонат світу вшосте в історії та втретє поспіль. На попередніх Мундіалях у Росії та Бразилії іранці не змогли вийти з групи.
Загалом збірна Ірану ніколи не виходила у ранд плей-офф на чемпіонаті світу.
Після перемоги проти Іраку іранські гравці не тями себе від щастя і бурхливо святкували.
Дивіться відео святкування іранців
Учасники ЧС-2022
- Катар (господар турніру)
- Німеччини (чотириразові чемпіони світу)
- Данія
- Бразилія (п'ятиразові чемпіони світу)
- Франція (дворазові чемпіони світу)
- Бельгія
- Хорватія
- Іспанія (чемпіони світу)
- Сербія
- Англія (чемпіони світ)
- Нідерланди
- Аргентина (дворазові чемпіони світу)
- Іран.