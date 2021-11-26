Результати жеребкування півфіналів плей-офф відбору на ЧС-2022
- Шотландія – Україна
- Уельс – Австрія
- Росія – Польща
- Швеція – Чехія
- Італія – Північна Македонія
- Португалія – Туреччина
Варте уваги Україна зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору на чемпіонат світу
Як будуть розіграні путівки на ЧС-2022 у плей-офф
- На чемпіонат світу у Катарі напряму вийшли 10 європейських збірних. Ще три путівки на ЧС-2022 будуть розіграні у раунді плей-офф 24 – 29 березня 2022 року.
- У кваліфікації беруть участь 12 збірних, які під час жеребкування були розділені на два кошики по 6 команд – сіяні та несіяні. Перевага сіяних полягає в тому, що вони гарантовано грають півфінальні матчі вдома. Фінальні – визначило жеребкування.
- Раунд плей-офф складається з "шляху" A, B, C. У кожному "шляху" – по чотири збірні, які розіграють по одній путівці. Переможець півфіналу виходить у фінал свого "шляху", перемога в якому гарантує вихід на ЧС-2022.
Результати жеребкування фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022
Шлях A
- Переможець пари Шотландія/Україна – Переможець пари Уельс/Австрія
Шлях B
- Переможець пари Росія/Польща – Переможець пари Швеція/Чехія
Шлях C
- Переможець пари Італія/Північна Македонія – Переможець пари Португалія/Туреччина