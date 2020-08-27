У Лізі чемпіонів завершився другий кваліфікаційний раунд. Стали відомі всі переможця цього етапу турніру.

До "Рапіда", "Мідтьюлланда" та інших команд в третьому раунді кваліфікації приєдналися "Динамо Брест" Мілевського, Нойка і Хачеріді, "Ференцварош" Реброва, "Омонія", "Янг Бойз" і "Динамо" (Загреб), пише 24 канал.

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Динамо Брест – Сараєво 2:1

Гол: Гордійчук, 3, Діалло, 50 – Джокановіч, 34

Команда з Білорусі в матчі кваліфікації ЛЧ проти "Сараєво" з Боснії та Герцеговини перемогла з рахунком 2:1 і вийшла в наступний раунд. Українець Євген Хачеріді відіграв весь матч. Артем Мілевський теж вийшов в основі, але був замінений на 86-й хвилині.

Наступний суперник команди з Бреста буде визначено жеребкуванням, яка відбудеться 31 серпня.

Динамо Брест – Сараєво відеоогляд матчу

Селтік – Ференцварош 1:2

Голи: Крісті, 71 – Шигера, 7, Нген, 75

"Ференцварош" під керівництвом українського тренера Сергія Реброва здобув виїзну перемогу над "Селтіком" – 2:1. У складі "Ференцвароша" повний матч відіграв 25-річний український півзахисник Ігор Харатін, який отримав жовту картку на 40-й хвилині зустрічі.

Селтік – Ференцварош відеоогляд матчу