2 липня у Києві з офіційним візитом побував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На зустріч з угорським політиком Президент України Володимир Зеленський запросив Сергія Реброва.

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Деталі розмови Реброва та Орбана

Свого часу Ребров успішно тренував футбольний клуб Ференцварош. Тож в українського фахівця склалися дружні відносини з прем'єр-міністром Угорщини.

На офіційній зустрічі в Маріїнському палаці Віктор Орбан та Сергій Ребров поспілкувалися. Вони обговорили виступ обох збірних на Євро-2024.

Прем'єр-міністр Угорщини відмітив гру збірної України. У відповідь Ребров похвалив угорську збірну, додавши, що її гравці отримала забагато жовтих карток, а тому опинилися поза плейоф.

Знаю. Але ви грали дуже добре. У вас дуже якісні гравці, мої вітання. Вам просто не пощастило,

– сказав Орбан Реброву.

Відео розмови Реброва та Орбана

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2024 посіла четверте місце в групі Е. Підопічні Реброва заробили чотири бали, але не вийшли до 1/8 фіналу.

Збірна Угорщини у групі перемогла Шотландію (1:0) та поступилася Швейцарії (1:3), а також Німеччині (0:2). У підсумку угорці посіли третє місце з трьома очками, але теж не потрапила у плейоф.