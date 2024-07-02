У вівторок, 2 липня, Віктор Орбан прибув з офіційним візитом до Києва. Прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з президентом України, Володимиром Зеленським.

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Коментар Реброва на зустрічі з Орбаном

Головний тренер збірної України зазначив, що його запросив президент та сподівається на діалог з Віктором Орбаном, оскільки особисто з ним знайомий. Зокрема Сергій Станіславович відповів, чи легко спілкуватися з прем'єром Угорщини.

Про футбол – так. Я спілкувався тільки про футбол,

– розповів Ребров.

Ребров у Маріїнському палаці на зустрічі з Віктором Орбаном: дивіться відео

Відзначимо, що з 2018 року до 2021 року Сергій Ребров був тренером угорського Ференцвароша. На чолі з українським тренером клуб тричі ставав чемпіоном Угорщини.