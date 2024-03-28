"В Україні війна, а я не можу допомогти": український легіонер з Англії – про сім'ю в Дніпрі
Джерело:ютуб-канал Брентфорда
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розповів клубному каналу про війну в Україні. Гравець згадав про атаки на Дніпро та зізнався у любові та страху за свою сім'ю.
Українські футболісти беруть активну участь у допомозі своїй Батьківщині під час війни проти Росії. Гравці допомагають у фінансовому плані, а також в інформаційному, розповідаючи про реалії війни в Україні.
До теми Коштуватиме понад 45 мільйонів: клуб АПЛ хоче виручити рекордні кошти за гравця збірної України
Ярмолюк сумує за сім'єю
Одним із таких є півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Англійський клуб зняв документальний фільм про 20-річного гравця, в якому той згадав про початок повномасштабного вторгнення.
Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я був в Україні. Це було неочікувано. Це страшний час для нас та нашої країни. Воно багато змінило для мене, тому що у мене не було жодного шансу грати в футбол. Війна продовжується і нічого не міняється. Коли дивлюся новини, то можу побачити погану ситуацію, але футбол допомагає мені стати сильнішим та фокусуватися на грі. Проте я не можу забути про це. Інколи Росія атакує Дніпро, моя сім’я чує це. Це реальність України, я відчуваю небезпеку,
– розповів Ярмолюк.
Наразі в Україні перебуває сім'я Єгора – мама, тато та 12-річний брат. Єгор зізнався, що розмовляє із ними щодня, а хлопець навіть робить перші кроки у футболі. Футболіст віддав належне батькам за вклад у його розвиток.
Моя сім’я залишається там. Я намагаюся піклуватися про неї, телефоную їм щодня, Вона означає для мене все, це моє святилище. Без неї я нічого не можу зробити. Лише завдяки моїй сім’ї я граю в АПЛ. Це нелегко, тому що в Україні війна, а я не можу допомогти своїй сім’ї. Я можу просто телефонувати їм та сподіватися, що з ними все добре. Іноді все добре, іноді – ні. Але вони так пишаються мною. Я хочу просто продовжувати та ніколи не зупинятися,
– зізнався Єгор.
Читайте також Зірка Евертона та збірної Англії влаштував алкогольну вечірку після чергового ганебного матчу
Кар'єра Єгора Ярмолюка
- Ярмолюк є уродженцем Дніпропетровщини та вихованцем Дніпра-1
- за спортклуб хавбек дебютував у 2020 році, а вже влітку 2022-го перебрався у Брентфорд
- лондонці заплатили українському близько 1,5 мільйона євро
- минулий сезон Єгор провів у другій команді Брентфорда, а вже цього став частиною основної команди
- українець відіграв 18 матчів в АПЛ, де його команда йде на 15 місці
- крім того, футболіст є важливою частиною збірної України U-21, за неї він провів шість матчів протягом останнього року