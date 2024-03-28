"В Україні війна, а я не можу допомогти": український легіонер з Англії – про сім'ю в Дніпрі

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розповів клубному каналу про війну в Україні. Гравець згадав про атаки на Дніпро та зізнався у любові та страху за свою сім'ю.

Українські футболісти беруть активну участь у допомозі своїй Батьківщині під час війни проти Росії. Гравці допомагають у фінансовому плані, а також в інформаційному, розповідаючи про реалії війни в Україні.

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Ярмолюк сумує за сім'єю

Одним із таких є півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Англійський клуб зняв документальний фільм про 20-річного гравця, в якому той згадав про початок повномасштабного вторгнення.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я був в Україні. Це було неочікувано. Це страшний час для нас та нашої країни. Воно багато змінило для мене, тому що у мене не було жодного шансу грати в футбол. Війна продовжується і нічого не міняється. Коли дивлюся новини, то можу побачити погану ситуацію, але футбол допомагає мені стати сильнішим та фокусуватися на грі. Проте я не можу забути про це. Інколи Росія атакує Дніпро, моя сім’я чує це. Це реальність України, я відчуваю небезпеку,

– розповів Ярмолюк.

Наразі в Україні перебуває сім'я Єгора – мама, тато та 12-річний брат. Єгор зізнався, що розмовляє із ними щодня, а хлопець навіть робить перші кроки у футболі. Футболіст віддав належне батькам за вклад у його розвиток.

Моя сім’я залишається там. Я намагаюся піклуватися про неї, телефоную їм щодня, Вона означає для мене все, це моє святилище. Без неї я нічого не можу зробити. Лише завдяки моїй сім’ї я граю в АПЛ. Це нелегко, тому що в Україні війна, а я не можу допомогти своїй сім’ї. Я можу просто телефонувати їм та сподіватися, що з ними все добре. Іноді все добре, іноді – ні. Але вони так пишаються мною. Я хочу просто продовжувати та ніколи не зупинятися,

– зізнався Єгор.

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Кар'єра Єгора Ярмолюка