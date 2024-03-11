Минулими вихідними Евертон поступився Манчестер Юнайтед у матчі 28 туру чемпіонату Англії 2023-2024. Команда Віталія Миколенка знаходиться на спаді, адже вже 11 матчів поспіль в АПЛ не може виграти.

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Вечірка після ганьби

Тим не менше, для одного з лідерів команди та воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда такі результати не виглядають катастрофічними. Того ж дня після чергового провалу Евертона воротар став винуватцем неприємної ситуації.

Джордан організував гучну алкогольну вечірку на честь свого 30-річчя. Відповідними фотографіями з тусовки поділилась його дружина Меган в соцмережах.



Джордан Пікфорд з дружиною Меган / instagram.com/meganpickford_

На кількох із них Пікфорд позує із бокалом з шампанським або ж різними коктейлями. Повідомляється, що шоу коштувало близько 15 тисяч фунтів та було розраховано на півтори сотні гостей. Серед них були помічені відомі зірки зі світу спорту.



Джордан Пікфорд святкує день народження / instagram.com/meganpickford_

Наприклад, на вечірку завітав легенда Евертона та Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Також привітати Джордана вирішив і колишній боксер Тоні Беллью, який завершив кар'єру у 2018 році після поразки від Олександра Усика.

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Відзначимо, що 28-ми матчах АПЛ Евертон набрав 31 очко та мав би посідати 14 місце. Втім мерсисайдців оштрафували на шість балів через фінансові махінації, тому команда Шона Дайча наразі йде 16-ою. "Іриски" випереджають зону вильоту на чотири очки.