Минулої зими Динамо здійснило один з найдорожчих своїх продажів у історії. Кияни відправили у англійський Борнмут захисника Іллю Забарного за 22,7 мільйона євро.

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Забарний йде на рекорд

Цього сезону 21-річний українець став гравцем основи "вишень" та демонструє дуже впевнену гру. Це дозволяє Борнмуту розраховувати на вдалий перепродаж Іллі в майбутньому.

Англійські ЗМІ пишуть, що клуб має на меті задорого продати Забарного одному з грандів чемпіонату Англії. Борнмут розраховує виручити за Забарного рекордну суму за свою історію.

Таким нині є, що цікаво, теж центральний захисник, а саме нідерландець Натан Аке. У 2020 році Борнмут відправив гравця у Манчестер Сіті за 45,3 мільйона євро. Нагадаємо, що контракт Забарного чинний до літа 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює українця у 28 мільйонів євро.

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Нагадаємо, що Ілля вигравав з Динамо чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. В Борнмуті українець вже відіграв 38 матчів, забивши один гол. Його команда за десять турів до завершення сезону йде на 13 місці. Також на рахунку Іллі 35 ігор та один гол за збірну України, з якою він вийшов у чвертьфінал Євро-2020.