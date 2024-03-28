Украинские футболисты принимают активное участие в помощи своей Родине во время войны против России. Игроки помогают в финансовом плане, а также в информационном, рассказывая о реалиях войны в Украине.

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Ярмолюк скучает по семье

Одним из таких является полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк. Английский клуб снял документальный фильм о 20-летнем игроке, в котором тот вспомнил о начале полномасштабного вторжения.

Когда началось полномасштабное вторжение, я был в Украине. Это было неожиданно. Это страшное время для нас и нашей страны. Оно многое изменило для меня, потому что у меня не было ни одного шанса играть в футбол. Война продолжается и ничего не меняется. Когда смотрю новости, то могу увидеть плохую ситуацию, но футбол помогает мне стать сильнее и фокусироваться на игре. Однако я не могу забыть об этом. Иногда Россия атакует Днепр, моя семья слышит это. Это реальность Украины, я чувствую опасность,

– рассказал Ярмолюк.

Сейчас в Украине находится семья Егора – мама, папа и 12-летний брат. Егор признался, что разговаривает с ними ежедневно, а парень даже делает первые шаги в футболе. Футболист отдал должное родителям за вклад в его развитие.

Моя семья остается там. Я стараюсь заботиться о ней, звоню им каждый день, Она значит для меня все, это мое святилище. Без нее я ничего не могу сделать. Лишь благодаря моей семье я играю в АПЛ. Это нелегко, потому что в Украине война, а я не могу помочь своей семье. Я могу просто звонить им и надеяться, что с ними все хорошо. Иногда все хорошо, иногда – нет. Но они так гордятся мной. Я хочу просто продолжать и никогда не останавливаться,

– признался Егор.

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Карьера Егора Ярмолюка