У понеділок, 3 липня, стартує найстаріший тенісний турнір Вімблдон. Змагання відбудуться на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету у Лондоні.

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Сабалєнка ігнорує політику

Друга ракетка світу Аріна Сабалєнка провела зустріч з представниками ЗМІ, на якій зробила категоричну заяву. Білоруска заборонила журналістам ставити питання про війну в Україні та самопроголошеного президента РБ Алєксандра Лукашенка.

"Перш ніж ми продовжимо, я хотіла б сказати, що не збираюся говорити про політику. Я тут, щоб говорити тільки про теніс. Будь ласка, поважайте це.

Якщо у вас є якісь політичні питання – можете задати їх WTA або турніру. Вони можуть надіслати ван стенограму моїх відповідей з попередніх турнірів", – заявила Сабалєнка.

Нагадаємо, що під час Відкритого чемпіонату Франції Сабалєнка бойкотувала дві пресконференції. Білоруська тенісистка звинувачує журналістів у переслідуванні. Щоб почуватися у зоні комфорту вона навіть організувала таємний медіазахід з лояльними ЗМІ.

Після матчу зі Світоліною на Ролан Гаррос, друга ракетка світу зробила заяву, що вона не підтримує війну в Україні, а також Лукашенка. Проте після цього пожалілася у WTA на українського тренера, який начебто її переслідує. Сабалєнко намагається робити з себе "жертву" в очах керівництва асоціації.

Це дуже дивна позиція відомої спортсменки, яка переїхала жити в Маямі, але прагне зберегти цензуру, як в рідній Білорусі. Тож можливо їй комфортніше бути разом з "картопляним дуче"?