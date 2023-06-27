Торік через повномасштабне вторгнення Росії в Україну організатори Вімблдону відмовились допускати до змагань російських та білоруських тенісистів. У 2023-му році представники цих ворожих країн у нейтральному статусі повертаються до змагань на найстаріший тенісний турнір.

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Аби не було жодних зв'язків із країнами-агресорів

Однак для участі на Вімблдоні росіянам та білорускам доведеться дотримуватись жорстких та справедливих вимог. Однак і це не все. Організатори турніру висунули нові умови для тенісистів із Росії та Білорусі, ініціатором яких був уряд Великої Британії, країни, де й відбуватиметься турнір.

Російські та білоруські тенісистки повинні підписати декларації про допуск до Вімблдону. Вони не мають права носити або бути помічені з будь-якими предметами, які будуть хоча б якось вказувати на підтримку війни або диктаторських режимів влади їх країн.