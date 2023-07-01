В понедельник, 3 июля, стартует старейший теннисный турнир Уимблдон. Соревнования пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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Сабаленко игнорирует политику

Вторая ракетка мира Арина Сабаленка провела встречу с представителями СМИ, на которой сделала категорическое заявление. Белоруска запретила журналистам задавать вопросы о войне в Украине и самопровозглашённом президенте РБ Александре Лукашенко.

"Прежде чем мы продолжим, я хотела бы сказать, что не собираюсь говорить о политике. Я здесь, чтобы говорить только о теннисе. Пожалуйста, уважайте это.

Если у вас есть какие-то политические вопросы – можете задать их WTA или турниру. Они могут отправить ван стенограмму моих ответов из предыдущих турниров", – заявила Сабаленка.

Напомним, что во время Открытого чемпионата Франции Сабаленка бойкотировала две пресс-конференции. Белорусская теннисистка обвиняет журналистов в преследовании. Чтобы чувствовать себя в зоне комфорта, она даже организовала тайное медиа-мероприятие с лояльными СМИ.

После матча со Свитолиной на Ролан Гаррос, вторая ракетка мира сделала заявление, что она не поддерживает войну в Украине, а также Лукашенко Однако после этого пожаловалась в WTA на украинского тренера, который вроде бы ее преследует. Сабаленко пытается делать из себя "жертву" в глазах руководства ассоциации.

Это очень странная позиция известной спортсменки, переехавшей жить в Майами, но стремящейся сохранить цензуру, как в родной Беларуси. Так что возможно ей комфортнее быть вместе с "картофельным дуче"?