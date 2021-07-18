УАФ забороняє Руху грати в Тернополі, клуб може зникнути

Львівський Рух продовжує вирішувати питання щодо домашнього стадіону перед початком нового сезону УПЛ.

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Рух хотів заявити стадіон імені Романа Шухевича в Тернополі в якості свого резервного на сезон 2021/2022. Однак Українська асоціація футболу (УАФ) не дозволяє Руху проводити матчі в Тернополі.

УАФ аргументує своє рішення тим, що клуб повинен грати свої домашні матчі в межах свого міста або області. Виняток для Вереса, який грає в Луцьку, пов'язаний з тим, що клуб з Рівного зараз будує свій власний стадіон.

УАФ вимагає від Руху визначитися з місцем проведення домашніх матчів до понеділка, 19 липня.

ФІФА тестує революційні зміни правил у футболі

ФІФА тестує нові правила у футболі, які випробовують під час Future of Football Cup – молодіжного турніру для футболістів, молодших 19 років. Зміни передбачають 2 тайми по 30 хвилин та необмежену кількість замін.

Нові правила футболу

Молодіжні команди першими протестують п'ять нововведень, які згодом можуть запровадити. Наразі мовить про:

поділ часу гри на 2 тайми по 30 хвилин кожен. Ба більше, гра й відповідно час зупиняються при кожній перерві наче у баскетболі;

можливість вводити необмежену кількість замін;

дозвіл розігрувати аути ударом ногами;

можливість самому розігрувати вільні удари (аути, від воріт тощо);

5-хвилинна дискваліфікація щоразу, якщо гравець отримує жовту картку (за другу жовту покарання залишається тим самим – вилучення).

УЄФА закрила рот росіянам з приводу карти України з Кримом

В УЄФА відповіли на запит російського видання РИА Новости щодо обов'язкового розміщення на футболках гравців клубів УПЛ гасел "Слава Україні" і "Героям Слава" та карти країни з Кримом. Росіянам закрили рот.

В УЄФА відповіли росіянам, що таке рішення української сторони є внутрішньою справою УПЛ.

Це внутрішнє питання, яке стосується Української Прем'єр-ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням,

– відповіли в УЄФА.

Нова вимога поширюватиметься на внутрішні змагання – чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Усім відомі слогани мають статус офіційних. Це сталось під час чемпіонату Європи, коли УЄФА заборонила збірній України грати у футболках зі слоганом "Героям Слава".

Перший тур УПЛ стартує вже 23 липня матчем Львів – Маріуполь. Відзначимо, що старт сезону пропустить Динамо, яке через зняття Олімпіка з чемпіонату зіграє свій поєдинок дещо пізніше. Суперником стане Минай, який завдяки відмові донеччан достроково повернувся в елітний дивізіон.

Забарний та Трубін продовжують боротьбу за Golden Boy-2021

Футболісти збірної України Ілля Забарний та Анатолій Трубін увійшли до топ-80 номінантів на премію Golden Boy-2021. Українці продовжують боротьбу.

Обидва футболісти були у заявці збірної України на чемпіонат Європи-2020. Однак лише Ілля Забарний виходив на футбольне поле. Анатолій Трубін просидів усі матчі на лавці для запасних. Андрій Шевченко довірив місце у рамці воріт більш досвідченому Георгію Бущану.

З початку в голосуванні брали участь аж 100 юних футболістів. У наступний раунд пройшли лише 80 найкращих. У список входять лише гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Підтримати українців можна за посиланням.