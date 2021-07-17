"Це внутрішнє питання УПЛ"

З нового сезону українські клуби зобов'язані набити на футболках гравців емблему УАФ, на якій буде зображена карта України з окупованим Кримом та гаслами "Слава Україні" і "Героям Слава", які після Євро-2020 стали відомі на увесь світ.

До теми Клуби УПЛ зобов'язані нанести на форму емблему зі слоганами "Слава Україні" і "Героям Слава"

В УЄФА відповіли росіянам, що таке рішення української сторони є внутрішньою справою УПЛ.

Це внутрішнє питання, яке стосується Української Прем'єр-ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням,

– відповіли в УЄФА.

Нова вимога поширюватиметься на внутрішні змагання – чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Усім відомі слогани мають статус офіційних. Це сталось під час чемпіонату Європи, коли УЄФА заборонила збірній України грати у футболках зі слоганом "Героям Слава".

Перший тур УПЛ стартує вже 23 липня матчем Львів – Маріуполь. Відзначимо, що старт сезону пропустить Динамо, яке через зняття Олімпіка з чемпіонату зіграє свій поєдинок дещо пізніше. Суперником стане Минай, який завдяки відмові донеччан достроково повернувся в елітний дивізіон.