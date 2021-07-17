Легкоатлетка другою пробігла дистанцію на 800 метрів. Більш того – Жульжик за 2 дні до свого 19-річчя встановила особистий рекорд в дисципліні – 2:04.02. 2-е і 4-е місце в Таллінні розділили лише 0,09 секунди.

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Компанію українці на п'єдесталі склали представниці Швейцарії Одрі Верро і Валентина Розамілія, які обігнали її в півфіналі.

Відео фінішу Жульжиної

Євро U20 з легкої атлетики. 800 м, дівчата. Фінал