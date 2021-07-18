УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть

Львовский Рух продолжает решать вопросы домашнего стадиона перед началом нового сезона УПЛ.

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Рух хотел заявить стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) не разрешает Руху проводить матчи в Тернополе.

УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в рамках своего города или области. Исключение для Вереса, который играет в Луцке, связано с тем, что клуб из Ровно сейчас строит свой собственный стадион.

УАФ требует от Руха определиться с местом проведения домашних матчей до понедельника, 19 июля.

ФИФА тестирует революционные изменения правил в футболе

ФИФА тестирует новые правила в футболе, которые испытывают во время Future of Football Cup – молодежного турнира для футболистов младше 19 лет. Изменения предусматривают 2 тайма по 30 минут и неограниченное количество замен.

Новые правила футбола

Молодежные команды первыми протестуют пять нововведений, которые впоследствии могут ввести. Сейчас речь идет о:

разделении времени игры на 2 тайма по 30 минут каждый. Более того, игра и соответственно время останавливаются при каждом перерыве как в баскетболе;

возможности вводить неограниченное количество замен;

разрешении разыгрывать ауты ударом ногами

возможности самому разыгрывать свободные удары (ауты, от ворот и т.п.);

5-минутной дисквалификации каждый раз, если игрок получает желтую карточку (за вторую желтую наказание остается прежним – изъятие).

УЕФА закрыла рот россиянам по поводу карты Украины с Крымом

В УЕФА ответили на запрос российского издания РИА Новости по обязательному размещении на футболках игроков клубов УПЛ лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и карты страны с Крымом. Россиянам закрыли рот.

В УЕФА ответили россиянам, что такое решение украинской стороны является внутренним делом УПЛ.

Это внутренний вопрос, касающийся Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом,

– ответили в УЕФА.

Новое требование распространяется на внутренние соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Всем известные слоганы имеют статус официальных. Это произошло во время чемпионата Европы, когда УЕФА запретила сборной Украины играть в футболках со слоганом "Героям Слава".

Первый тур УПЛ стартует уже 23 июля матчем Львов – Мариуполь. Отметим, что старт сезона пропустит Динамо, которое из-за снятия Олимпика с чемпионата сыграет свой поединок позднее. Соперником станет Минай, который благодаря отказу дончан досрочно вернулся в элитный дивизион.

Забарный и Трубин продолжают борьбу за Golden Boy-2021

Футболисты сборной Украины Илья Забарный и Анатолий Трубин вошли в топ-80 номинантов на премию Golden Boy-2021. Украинцы продолжают борьбу.

Оба футболиста были в заявке сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Однако только Илья Забарный выходил на футбольное поле. Анатолий Трубин просидел все матчи на скамейке запасных. Андрей Шевченко доверил место в рамке ворот более опытному Георгию Бущану.

С начала в голосовании участвовали аж 100 юных футболистов. В следующий раунд прошли только 80 лучших. В список входят только игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Поддержать украинцев можно по ссылке.