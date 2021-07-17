Рух хотів заявити стадіон імені Романа Шухевича в Тернополі в якості свого резервного на сезон 2021/2022. Однак Українська асоціація футболу (УАФ) не дозволяє Руху проводити матчі в Тернополі.

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Причина заборони

УАФ аргументує своє рішення тим, що клуб повинен грати свої домашні матчі в межах свого міста або області. Виняток для Вереса, який грає в Луцьку, пов'язаний з тим, що клуб з Рівного зараз будує свій власний стадіон.

УАФ вимагає від Руху визначитися з місцем проведення домашніх матчів до понеділка, 19 липня.

До слова! 9 липня УАФ позбавила стадіон "Україна" третьої категорії, яка дає право приймати матчі рівня УПЛ. Відтак ні Рух, ні Львів не зможуть там проводити свої матчі чемпіонату. Рух таке рішення назвав тиском на футбольний клуб через небажання виступати на "Арені Львів". Адже команда отримала ліцензію для виступів УПЛ, де вказала стадіон "Україна" основним. І тоді в УАФ не було претензій до самого стадіону.



Після цього Рух навіть пригрозив знятися з УПЛ, якщо ситуація зі стадіоном не вирішиться.