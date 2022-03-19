Зозуля: Особисто я був готовий до цього

Роман Зозуля активно допомагає українським захисникам вже далеко не перший рік. Колишній нападник збірної України заявив, що війна проти Росії для нього триває вже восьмий рік.

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Йому шкода, що світові лідери повірили у цю війну лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Для мене війна триває з 2014 року. Тому особисто я був готовий до цього. Я сподівався, що цього не буде, але в глибині душі розумів, що це станеться. Дуже шкода, що Європа та весь світ тільки зараз зрозуміли, що у нас триває війна. А вона йшла з 2014 року, гинули люди, зокрема діти,

– сказав футболіст.

Роман Зозуля розповів, що його ранок 24 лютого розпочався із чисельної кількості дзвінків від родини, яка проживає у Києві. Згодом футболіст почав приймати дзвінки від наших захисників із фронту зі словами: "Все. Рома, почалось".

Після чого Зозуля одразу створив чат, де доєднуються люди, які будуть допомагати українській армії.