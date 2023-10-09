На вихідних в Ізраїлі почалась нова фаза війни проти Палестини. Терористи ХАМАС тисячами ракет обстріляли ізраїльські міста та взяли в полон сотні цивільних громадян.

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Евакуація Роббі Кіна

Тисячі людей були змушені ховатися у бомбосховищах або ж терміново залишати країну. У таку ситуацію потрапив зірковий тренер Маккабі Тель-Авів Роббі Кін.

Ірландець деякий час переховувався в укритті разом зі своїм помічником Рорі Делапом. Пізніше спеціаліст вирішив залишити Ізраїль.

Йому допомогли дістатися Греції, де він зараз перебуває в безпеці. Нагадаємо, що Маккабі є суперником Зорі у груповій стадії Ліги конференцій.

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26 жовтня команди мають зіграти очний матч в Тель-Авіві, але схоже, що гра буде перенесена або ж пройде в іншій країні. До слова, через війну проти Росії Зоря змушена приймати суперників у Польщі.

Хто такий Роббі Кін