На вихідних в Ізраїлі почалась нова фаза війни проти Палестини. Терористи ХАМАС тисячами ракет обстріляли ізраїльські міста та взяли в полон сотні цивільних громадян.
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Евакуація Роббі Кіна
Тисячі людей були змушені ховатися у бомбосховищах або ж терміново залишати країну. У таку ситуацію потрапив зірковий тренер Маккабі Тель-Авів Роббі Кін.
Ірландець деякий час переховувався в укритті разом зі своїм помічником Рорі Делапом. Пізніше спеціаліст вирішив залишити Ізраїль.
Йому допомогли дістатися Греції, де він зараз перебуває в безпеці. Нагадаємо, що Маккабі є суперником Зорі у груповій стадії Ліги конференцій.
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26 жовтня команди мають зіграти очний матч в Тель-Авіві, але схоже, що гра буде перенесена або ж пройде в іншій країні. До слова, через війну проти Росії Зоря змушена приймати суперників у Польщі.
Хто такий Роббі Кін
- нападник провів яскраву кар'єру в АПЛ, погравши за Вулверхемптон, Ковентрі, Лідс, Тоттенхем, Ліверпуль, Вест Хем та Астон Віллу
- найбільше футболіст запам'ятався у Тоттенхемі, забивши у 306 матчах 122 голи
- також Роббі представляв італійський Інтер, шотландський Селтік, американський Лос-Анджелес Гелексі та індійський Атлетіко Калькута
- за збірну Ірландії Кін провів 146 матчів, забивши рекордні 68 голів
- тренером Маккабі Тель-Авів ірландець став цього літа і вже здобув 11 перемог у 15-ти матчах
- після п'яти турів чемпіонату Ізраїлю Маккабі лідирує з 13-ма очками, випереджаючи на три бали Хапоель з Хайфи