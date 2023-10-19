Війна в Ізраїлі суттєво вплинула на життя місцевих. Терористи ХАМАС атакувати ізраїльтян тисячами ракет, вбили шонайменше 1,5 тисячі цивільних, ще сотні взяли у полон.

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Маккабі не до футболу

Через це чемпіонат Ізраїлю з футболу був поставлений на паузу. Тим часом, 26 жовтня у Тель-Авіві мав би пройти матч Ліги конференцій між місцевим Маккабі та луганською Зорею.

Ізраїльтяни звернулись до українців із проханням перенести матч на листопад. Втім Зоря відмовила через логістичні проблеми і запропонувала зіграти у Любліні вчасно. А от УЄФА встав на бік тель-авівців.

УЄФА не дослухався до Зорі

Джерело повідомляє, що європейський футбольний союз задовольнив прохання ізраїльтян щодо переносу. Матч Маккабі – Зоря відбудеться у суботу, 25 листопада.

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Гра має пройти у Тель-Авіві або у іншому місті, яке обере господар матчу, якщо ситуація в Ізраїлі не налагодиться. У цей вікенд луганці мали зіграти в УПЛ на виїзді проти Колоса. Втім цю зустріч доведеться перенести на весну 2024 року.

Нагадаємо, що після перших двох турів Ліги конференцій Зоря йде другою у групі, взявши по 4 очки із бельгійським Гентом. Маккабі посідає третю сходинку з трьома очками.