Знову прямо з вокзалу: на Закарпатті українського спортсмена забрали до ТЦК

Віцечемпіона України зі спідвею Віталія Лисака мобілізували. Його забрали до Закарпатського ТЦК з вокзалу у Мукачево.

Нещодавно Закарпатське ТЦК також забрало з вокзалу міста Хуст футболіста Першої ліги, Миколу Сираша. Відтоді зв'язок з футболістом зник і його доля залишалася невідомою.

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Українського віцечемпіона зі спідвею забрали з вокзалу і відправили на полігон

Дружина спортсмена розповіла, що написала заяву до поліції про викрадення людини після того, як з її чоловіком обірвався зв'язок. Зокрема вона вважає дії Мукачівського ТЦК порушенням прав людини.

Представник ТЦК сказав на грудну камеру слідчій, що йому дадуть повістку і він буде далі комісію проходити за місцем проживання, тобто його відпустять додому. Але цього не сталося і пізніше о 3 годині ночі він мені передзвонив, це минуло 18 годин, його не було на зв’язку він передзвонив і сказав, що вже в автобусі і його везуть на навчання,

– розповіла дружина Лисака.

Президент мотоклубу Ігор Марченко, до якого входить Лисак, також шокований ситуацією. Він зазначив, що скоро мають бути Всеукраїнські змагання зі спідвею, але більшість спортсменів, дізнавшись про ситуацію з Віталієм, сумніваються, їхати чи ні. Лисак цінний для команди.

Що таке спідвей Це мотоциклетні перегони на трасах, одна з дисциплін автоспорту. На спідвеї учасники змагаються в так званих заїздах, кількість яких залежить від виду змагань. Під час заїзду учасники роблять чотири повних кола траси, завжди йдучи проти годинникової стрілки.

Деякі спортивні підприємства отримали бронь від мобілізації , оскільки Мінспорту визнало їх "критично важливими для економіки держави та життєдіяльності її населення".

Відзначимо, що Віталій Лисак багаторазовий призер чемпіонатів України та міжнародних турнірів.