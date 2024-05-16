Нещодавно Закарпатське ТЦК також забрало з вокзалу міста Хуст футболіста Першої ліги, Миколу Сираша. Відтоді зв'язок з футболістом зник і його доля залишалася невідомою.

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Українського віцечемпіона зі спідвею забрали з вокзалу і відправили на полігон

Дружина спортсмена розповіла, що написала заяву до поліції про викрадення людини після того, як з її чоловіком обірвався зв'язок. Зокрема вона вважає дії Мукачівського ТЦК порушенням прав людини.

Представник ТЦК сказав на грудну камеру слідчій, що йому дадуть повістку і він буде далі комісію проходити за місцем проживання, тобто його відпустять додому. Але цього не сталося і пізніше о 3 годині ночі він мені передзвонив, це минуло 18 годин, його не було на зв’язку він передзвонив і сказав, що вже в автобусі і його везуть на навчання,

– розповіла дружина Лисака.

Президент мотоклубу Ігор Марченко, до якого входить Лисак, також шокований ситуацією. Він зазначив, що скоро мають бути Всеукраїнські змагання зі спідвею, але більшість спортсменів, дізнавшись про ситуацію з Віталієм, сумніваються, їхати чи ні. Лисак цінний для команди.

Що таке спідвей Це мотоциклетні перегони на трасах, одна з дисциплін автоспорту. На спідвеї учасники змагаються в так званих заїздах, кількість яких залежить від виду змагань. Під час заїзду учасники роблять чотири повних кола траси, завжди йдучи проти годинникової стрілки.

Нагадаємо. Деякі спортивні підприємства отримали бронь від мобілізації, оскільки Мінспорту визнало їх "критично важливими для економіки держави та життєдіяльності її населення".

Відзначимо, що Віталій Лисак багаторазовий призер чемпіонатів України та міжнародних турнірів.