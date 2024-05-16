Недавно Закарпатское ТЦК также забрало с вокзала города Хуст футболиста Первой лиги, Николая Сираша. С тех пор связь с футболистом исчезла и его судьба оставалась неизвестной.

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Украинского вице-чемпиона по спидвею забрали с вокзала и отправили на полигон

Жена спортсмена рассказала, что написала заявление в полицию о похищении человека после того, как с ее мужем оборвалась связь. В частности она считает действия Мукачевского ТЦК нарушением прав человека.

Представитель ТЦК сказал на грудную камеру следственной, что ему дадут повестку и он будет дальше комиссию проходить по месту жительства, то есть его отпустят домой. Но этого не произошло и позже в 3 часа ночи он мне перезвонил, это прошло 18 часов, его не было на связи он перезвонил и сказал, что уже в автобусе и его везут на учебу,

– рассказала жена Лысака.

Президент мотоклуба Игорь Марченко, в который входит Лысак, также шокирован ситуацией. Он отметил, что скоро должны быть Всеукраинские соревнования по спидвею, но большинство спортсменов, узнав о ситуации с Виталием, сомневаются, ехать или нет. Лысак ценен для команды.

Что такое спидвей Это мотоциклетные гонки на трассах, одна из дисциплин автоспорта. На спидвее участники соревнуются в так называемых заездах, количество которых зависит от вида соревнований. Во время заезда участники делают четыре полных круга трассы, всегда идя против часовой стрелки.

Напомним. Некоторые спортивные предприятия получили бронь от мобилизации, поскольку Минспорта признало их "критически важными для экономики государства и жизнедеятельности его населения".

Отметим, что Виталий Лысак многократный призер чемпионатов Украины и международных турниров.