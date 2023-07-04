Син зіркового тренера та ексгравець збірної України оголосив про завершення кар'єри

Віталій Вернидуб вирішив повісити бутси на цвях. Центральний захисник не вразив у складі Кривбаса в останньому сезоні.

Минулого року Віталій Вернидуб перейшов у Кривбас, який очолив його батько Юрій. Втім сезон у захисника вийшов не дуже вдалим (один гол в 11-ти матчах).

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Цього літа Вернидуб-молодший вирішив зав'язати з футболом. 35-річний центрбек оголосив про завершення кар'єри, про що повідомив офіційний сайт Кривбасу.

Професійна кар'єра Віталія тривала 19 років. Захисник є вихованцем запорізького Металурга, за який дебютував у 2004-му. Найдовше уродженець Житомира пробув у луганській Зорі.

Туди у 2012 році Віталія запросив батько, який тренував команду. Вернидуб-молодший швидко став основним. У 2015-му захисник пішов на три сезони в Габалу. Разом із ним два рази команда ставала віцечемпіоном Азербайджану.

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У 2018-му Віталій повернувся у Зорю, за яку виступав до 2022-го, та двічі брав бронзу УПЛ. Також на рахунку Вернидуба-молодшого є один матч у складі збірної України – спаринг проти Литви у 2014-му.