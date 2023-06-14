Чемпіонат України з футболу 2022-2023 офіційно добіг закінчення, пише 24 канал. Основна стадія УПЛ завершилась ще на початку червня. а тепер відіграні ще і перехідні матчі.

До теми Черкаси дебютують в УПЛ: ЛНЗ відправляє Інгулець Олександра Поворознюка в Першу лігу

У них Верес відстояв право виступати в елітному дивізіоні, здолавши запорізький Металург. Натомість Інгулець не впорався із ЛНЗ і відправився у Першу лігу.

Хто зіграє в УПЛ

Разом із петрівцями у другий дивізіон опустились Металіст та Львів. Натомість підвищення здобули Полісся, Оболонь та, власне, ЛНЗ. Для житомирців та черкасців це перший вихід в елітний дивізіон. Таким чином, склад учасників УПЛ на сезон 2023-2024 наступний:

Шахтар (Донецьк)

Дніпро-1 (Дніпро)

Зоря (Луганськ)

Динамо (Київ)

Ворскла (Полтава)

Олександрія (Олександрія)

Кривбас (Кривий Ріг)

Колос (Ковалівка)

Чорноморець (Одеса)

Минай (Ужгород)

Рух (Львів)

Металіст 1925 (Харків)

Верес (Рівне)

Полісся (Житомир)

Оболонь (Київ)

ЛНЗ (Черкаси)



Всі учасники чемпіонату України 2023-2024 / t.me/setantaukraine

Календар сезону 2023-2024

Очікується, шо новий чемпіонат України розпочнеться 29 липня. У 2023 році до 9 грудня буде проведено 17 турів, тоді як у 2024-му – 13. Друга частина УПЛ розпочнеться 24 лютого та завершиться 18 травня.

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Крім того, у наступному сезоні повертається і Кубок України, який у минулому сезоні був скасований через війну. Турнір розпочнеться з 1/16 фіналу у серпні. Фінал орієнтовно призначений на 25 травня 2024 року.

Цікавий факт. Житомир та Черкаси вперше будуть представлені своїми клубами на рівні елітного дивізіону чемпіонату України. Таким чином, з обласних центрів України лише Суми, Хмельницький та Херсон ніколи не були в УПЛ.