В прошлом году Виталий Вернидуб перешел в Кривбасс, который возглавил его отец Юрий. Впрочем, сезон у защитника получился не очень удачным (один гол в 11-ти матчах).

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Этим летом Вернидуб-младший решил завязать с футболом. 35-летний центрбэк объявил о завершении карьеры, о чем сообщил официальный сайт Кривбасса.

Профессиональная карьера Виталия длилась 19 лет. Защитник является питомцем запорожского Металлурга, за который дебютировал в 2004-м. Дольше всего уроженец Житомира пробыл в луганской Заре.

Туда в 2012 году Виталия пригласил отец, тренировавший команду. Вернидуб-младший быстро стал основным. В 2015-м защитник ушел на три сезона в Габалу. Вместе с ним два раза команда становилась вицечемпионом Азербайджана.

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В 2018-м Виталий вернулся в Зорю, за которую выступал до 2022-го, и дважды брал бронзу УПЛ. Также на счету Вернидуба-младшего есть один матч в составе сборной Украины – спарринг против Литвы в 2014-м.