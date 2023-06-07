Українська футбольна спільнота згуртувалась навколо допомоги Батьківщині у війні з Росією. Знаменитості допомагають армії та народу як тільки можуть.

До теми Кривбас підписав забивного форварда з чемпіонату Білорусі

Не забувають футболісти і про патріотичний дух. Так, гравці Кривбасу Дмитро Хомченовський, Андрій Понєдєльнік та Денис Шевченко вирішили оригінально підтримати та розважити своїх фанатів.

Хлопці створили патріотичний трек "Доля" про війну за незалежність України. Ексфутболіст Зорі записав біт на реп-пісню, тоді як Понєдєльнік та Шевченко написали та зачитали текст.

Трек гравців Кривбасу "Доля":

Ситуація в нашій країні потребує максимального розголосу в усьому світі. Через творчість можна частково передати свій внутрішній стан, а він у кожного українця зараз тривожний. Щодня ми бачимо, як помирають наші люди. Агресія Росії проти України є максимальним ступенем тероризму! І як можна про це мовчати, коли ти українець?,

– заявив Андрій Понєдєльнік.

Серед іншого у пісні присутні діалоги з фільму про боротьбу партизан УПА на Західній Україні після Другої світової війни. На написання тексту хлопців надихнули слова зі стрічки "Страчені світанки".

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Нагадаємо, що у першому сезоні після повернення в УПЛ Кривбас посів 7 місце, набравши 41 бал. Криворіжці всього на чотири очки не дотягнули до зони єврокубків.

Варто знати. Головним тренером Кривбасу є Юрій Вернидуб, військовий Збройних сил України. Наставник працював у молдавському Шерифі на момент початку повномасштабної війни у 2022 році. Юрій Миколайович одразу повернувся на Батьківщину та вступив до лав ЗСУ. У червні 2022 року Вернидуб став коучем Кривбасу.