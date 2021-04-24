Віталій Кличко у компанії Ф'юрі та інших легенд вибрав найкращі бої в історії боксу

Вічний чемпіон за версією WBC українець Віталій Кличко у компанії інших видатних бійців вибрав найкращі бої в історії боксу.
Список найкращих боїв з'явиться у книзі видання ОPUS
Віталій Кличко разом з чемпіонами світу за версією WBC та видатними боксерами обрали найкращі бої в історії світового боксу. Кличко повідомив, що фінальний список найкращих боїв можна буде побачити в ексклюзивній книзі видання ОPUS.
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Кожен із чемпіонів обрав 12 найкращих і найбільш видовищних поєдинків, що хотів би включити до списку. А потім на дебатах ми обговорили, які з них і чому мають увійти в книгу,
– сказав Кличко.
Окрім Віталія Кличка, 12 найкращих поєдинків вибирали ще 10 знаменитих боксерів:
- Майк Тайсон
- Джордж Форман
- Роберто Дюран
- Тайсон Ф'юрі
- Оскар де Ла Хойя
- Хуліо Чавез
- Рей Леонард
- Бернард Хопкінс
- Карл Фроч
- Джефф Фенеч
- Віталій Кличко – колишній володар титулів WBC, WBO The Ring. WBC закріпила за Віталієм Кличком статус вічного чемпіона. Українець провів 9 захистів поясу WBC.
- На професійному ринзі Кличко дебютував у 1996 році і провів 47 бої – 45 перемог та 2 поразки.
- Варто сказати, що Віталій програв Крісу Бьорду через травму плеча, а причиною поразки Ленноксу Льюїсу стало важке розсічення. В обох поєдинках Кличко перемагав.
- Кар'єру боксера Віталій завершив у 2012 році.