Список лучших боев появится в книге издание Оpus

Виталий Кличко вместе с чемпионами мира по версии WBC и выдающимися боксерами выбрали лучшие бои в истории мирового бокса. Кличко сообщил, что финальный список лучших боев можно будет увидеть в эксклюзивной книге издание Оpus.

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Каждый из чемпионов выбрал 12 лучших и самых зрелищных поединков, которые хотел бы включить в список. А потом на дебатах мы обсудили, какие из них и почему должны войти в книгу,

– сказал Кличко.

Кроме Виталия Кличко, 12 лучших поединков выбирали еще 10 знаменитых боксеров:

Майк Тайсон

Джордж Форман

Роберто Дюран

Тайсон Фьюри

Оскар де Ла Хойя

Хулио Чавез

Рей Леонард

Бернард Хопкинс

Карл Фроч

Джефф Фенеч