Список лучших боев появится в книге издание Оpus
Виталий Кличко вместе с чемпионами мира по версии WBC и выдающимися боксерами выбрали лучшие бои в истории мирового бокса. Кличко сообщил, что финальный список лучших боев можно будет увидеть в эксклюзивной книге издание Оpus.
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Каждый из чемпионов выбрал 12 лучших и самых зрелищных поединков, которые хотел бы включить в список. А потом на дебатах мы обсудили, какие из них и почему должны войти в книгу,
– сказал Кличко.
Кроме Виталия Кличко, 12 лучших поединков выбирали еще 10 знаменитых боксеров:
- Майк Тайсон
- Джордж Форман
- Роберто Дюран
- Тайсон Фьюри
- Оскар де Ла Хойя
- Хулио Чавез
- Рей Леонард
- Бернард Хопкинс
- Карл Фроч
- Джефф Фенеч
- Виталий Кличко – бывший обладатель титулов WBC, WBO The Ring. WBC закрепила за Виталием Кличко статус вечного чемпиона. Украинец провел 9 защит пояса WBC.
- На профессиональном ринге Кличко дебютировал в 1996 году и провел 47 боев – 45 побед и 2 поражения.
- Стоит сказать, что Виталий проиграл Крису Берду из-за травмы плеча, а причиной поражения Ленноксу Льюису стало тяжелое рассечение. В обоих поединках Кличко побеждал.
- Карьеру боксера Виталий завершил в 2012 году.