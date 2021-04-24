Список лучших боев появится в книге издание Оpus

Виталий Кличко вместе с чемпионами мира по версии WBC и выдающимися боксерами выбрали лучшие бои в истории мирового бокса. Кличко сообщил, что финальный список лучших боев можно будет увидеть в эксклюзивной книге издание Оpus.

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Каждый из чемпионов выбрал 12 лучших и самых зрелищных поединков, которые хотел бы включить в список. А потом на дебатах мы обсудили, какие из них и почему должны войти в книгу,
сказал Кличко.

Кроме Виталия Кличко, 12 лучших поединков выбирали еще 10 знаменитых боксеров:

  • Майк Тайсон
  • Джордж Форман
  • Роберто Дюран
  • Тайсон Фьюри
  • Оскар де Ла Хойя
  • Хулио Чавез
  • Рей Леонард
  • Бернард Хопкинс
  • Карл Фроч
  • Джефф Фенеч
  • Виталий Кличко – бывший обладатель титулов WBC, WBO The Ring. WBC закрепила за Виталием Кличко статус вечного чемпиона. Украинец провел 9 защит пояса WBC.
  • На профессиональном ринге Кличко дебютировал в 1996 году и провел 47 боев – 45 побед и 2 поражения.
  • Стоит сказать, что Виталий проиграл Крису Берду из-за травмы плеча, а причиной поражения Ленноксу Льюису стало тяжелое рассечение. В обоих поединках Кличко побеждал.
  • Карьеру боксера Виталий завершил в 2012 году.