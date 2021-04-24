Картинка скаже більше, ніж тисяча слів
45-річний Кличко анонсував інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung Magazin. Він розмістив двозначне фото з медичною маскою та боксерськими рукавицями.
До теми Промоутер Усика назвав єдину причину, яка може повернути Володимира Кличка у ринг
Прислів'я говорить: "Картинка скаже більше, ніж тисяча слів". Süddeutsche Zeitung запитали мене, чого я чекаю найбільше, коли пандемія, нарешті, завершиться…,
– написав Володимир.
Що відомо про ймовірне повернення Кличка?
- Останній бій Кличка відбувся у 2017 році. Українець у Лондоні програв Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF. Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Кличку пропонують солідний гонорар за повернення. Володимир же відповідав, що його цікавлять тільки рекорди.
- Один з рекордів, який, можливо, хоче побити Кличко, належить Джорджу Форману. Американець у 45 років та 9 місяців став найстаршим чемпіоном світу.