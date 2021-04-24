Список найкращих боїв з'явиться у книзі видання ОPUS

Віталій Кличко разом з чемпіонами світу за версією WBC та видатними боксерами обрали найкращі бої в історії світового боксу. Кличко повідомив, що фінальний список найкращих боїв можна буде побачити в ексклюзивній книзі видання ОPUS.

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Кожен із чемпіонів обрав 12 найкращих і найбільш видовищних поєдинків, що хотів би включити до списку. А потім на дебатах ми обговорили, які з них і чому мають увійти в книгу,

– сказав Кличко.

Окрім Віталія Кличка, 12 найкращих поєдинків вибирали ще 10 знаменитих боксерів:

Майк Тайсон

Джордж Форман

Роберто Дюран

Тайсон Ф'юрі

Оскар де Ла Хойя

Хуліо Чавез

Рей Леонард

Бернард Хопкінс

Карл Фроч

Джефф Фенеч