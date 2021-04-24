Список найкращих боїв з'явиться у книзі видання ОPUS

Віталій Кличко разом з чемпіонами світу за версією WBC та видатними боксерами обрали найкращі бої в історії світового боксу. Кличко повідомив, що фінальний список найкращих боїв можна буде побачити в ексклюзивній книзі видання ОPUS.

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Кожен із чемпіонів обрав 12 найкращих і найбільш видовищних поєдинків, що хотів би включити до списку. А потім на дебатах ми обговорили, які з них і чому мають увійти в книгу,
– сказав Кличко.

Окрім Віталія Кличка, 12 найкращих поєдинків вибирали ще 10 знаменитих боксерів:

  • Майк Тайсон
  • Джордж Форман
  • Роберто Дюран
  • Тайсон Ф'юрі
  • Оскар де Ла Хойя
  • Хуліо Чавез
  • Рей Леонард
  • Бернард Хопкінс
  • Карл Фроч
  • Джефф Фенеч
  • Віталій Кличко – колишній володар титулів WBC, WBO The Ring. WBC закріпила за Віталієм Кличком статус вічного чемпіона. Українець провів 9 захистів поясу WBC.
  • На професійному ринзі Кличко дебютував у 1996 році і провів 47 бої – 45 перемог та 2 поразки.
  • Варто сказати, що Віталій програв Крісу Бьорду через травму плеча, а причиною поразки Ленноксу Льюїсу стало важке розсічення. В обох поєдинках Кличко перемагав.
  • Кар'єру боксера Віталій завершив у 2012 році.