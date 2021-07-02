Віталій Буяльський – найкращий гравець УПЛ
Джерело:УПЛ
Українська прем’єр-ліга провела опитування для визначення найяскравіших постатей сезону 2020/2021 років. Загалом було п'ять номінацій.
Найкращим гравцем сезону представники клубів обрали півзахисника київського Динамо Віталія Буяльського.
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Щодо найкращого голкіпера сезону, то уперше в історії опитувань УПЛ в одній із номінацій двоє футболістів набрали однакову кількість очок – по 24. Це "динамівець" Георгій Бущан та "гірник" Анатолій Трубін.
Ще одну перемогу представник Динамо отримав в номінації "Найкращий молодий футболіст сезону". таким визнали Іллю Забарного.
А наставник Динамо Мірча Луческу визнаний найкращим тренером сезону.
Щодо найкращого арбітра сезону, то тут перемогу здобула Катерина Монзуль.