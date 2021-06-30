За словами Владислава Кулача, на збори з київським Динамо він приїхав в першу чергу для того, щоб працювати, і йому приємно перебувати в такому колективі.
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"Моя мета – за підсумками збору підписати контракт з Динамо. Перебувати в цій команді, в колективі – дорогого коштує. Упевнений, що саме в Динамо можна рости з кожним днем. Не можу сказати, що вже переріс рівень полтавської Ворскли, адже це дуже хороша команда. Але у Динамо більше амбіцій, вони хочуть вигравати всі турніри, в яких беруть участь, для мене це – новий виклик.
Та й можливість зіграти в Лізі чемпіонів – емоції від гри в ЛЧ неможливо передати словами. Я такого ніколи не відчував і сподіваюся, що тут у мене це вийде", – заявив він.
Кар'єра Кулача: головне
- Кулач – вихованець Олімпіка-УОР і Шахтаря.
- За свою кар'єру він встиг пограти за Іллічівець, Металург (Запоріжжя), Сталь, турецький Ескішехірспор, Зорю, угорський Гонвед та двічі захищав кольори Ворскли.
- Форвард другий раз почав свої виступи за полтавський клуб із січня 2020 року. У сезоні-2020/2021 зіграв 22 поєдинки та став найкращим бомбардиром. Сам футболіст зізнався, що чекав виклику у збірну України, але не ображається на тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком через те, що проігнорували чудову гру гравця.
- Кулач двічі ставав бронзовим призером УПЛ – з Зорею та Ворсклою.