Найкращим гравцем сезону представники клубів обрали півзахисника київського Динамо Віталія Буяльського.

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Щодо найкращого голкіпера сезону, то уперше в історії опитувань УПЛ в одній із номінацій двоє футболістів набрали однакову кількість очок – по 24. Це "динамівець" Георгій Бущан та "гірник" Анатолій Трубін.

Ще одну перемогу представник Динамо отримав в номінації "Найкращий молодий футболіст сезону". таким визнали Іллю Забарного.

А наставник Динамо Мірча Луческу визнаний найкращим тренером сезону.

Щодо найкращого арбітра сезону, то тут перемогу здобула Катерина Монзуль.