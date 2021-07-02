Лучшим игроком сезона представители клубов выбрали полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского.

Достоин внимания Лучший бомбардир УПЛ Кулач признался, почему сменил Ворсклу на Динамо

Относительно лучшего голкипера сезона, то впервые в истории опросов УПЛ в одной из номинаций двое футболистов набрали одинаковое количество очков – по 24. Это "динамовец" Георгий Бущан и "горняк" Анатолий Трубин.

Еще одну победу представитель Динамо одержал в номинации "Лучший молодой футболист сезона". Таким признали Илью Забарного.

А наставник Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером сезона.

Насчет лучшего арбитра сезона, то здесь победу одержала Екатерина Монзуль.