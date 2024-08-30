Верняєв зізнався, чи планує виступити на Олімпіаді-2028 в Лос-Анджелесі

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв у 2023 році повернувся до змагань після скорочення дискваліфікації. За цей час він зміг вибороти декілька медалей та навіть взяв участь в Іграх-2024.

У Парижі гімнаст продемонстрував, що перебуває у хорошій формі та майже повернувся на свій пік. Проте спортсмен зізнавався, що йому не вистачило трішки часу для повноцінної підготовки до Олімпіади, через що він не зміг здобути медаль.

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Ще не сказав останнього слова на Олімпіадах

Усіх поціновувачів спортивної гімнастики в Україні цікавить, чи планує Олег Верняєв продовжувати кар'єру до 2028 року, коли відбудуться наступні літні Олімпійські ігри. Наш титулований спортсмен розповів, чи є шанс його побачити на змаганнях у США, з урахуванням того, що йому на той момент буде вже майже 35 років.

"Дай Боже, щоб побачили. Я хотів би, щоб побачили, тому що є час, сили та бажання. Я ще хочу займатися. Вік тільки в нашій голові. Просто зараз потрібно ще професійніше ставитися до свого здоров'я, ще більше підтримувати себе в плані лікування, вітамінів і бути дуже обережним. Без юнацького авантюризму.

Але я не можу тренуватися тільки за планом, мені хочеться що-небудь дурне, екстремальне спробувати. Коли набираю форму, постійно хочу щось нове спробувати. Але вже потрібно бути більш сконцентрованим. І дай Боже, щоб усе вийшло. Я зроблю все можливе, щоб дійти до Олімпійських ігор і виступити в Лос-Анджелесі", – сказав Верняєв.

Довідка. В активі Олега Верняєва є дві олімпійські нагороди – "золото" та "срібло" Ріо-2016.

Нагадаємо, що після повернення у спорт за рік Олег Верняєв здобув 9 медалей. Зокрема, він став чемпіоном Європи в командному багатоборстві.