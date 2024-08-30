В Париже гимнаст продемонстрировал, что находится в хорошей форме и почти вернулся на свой пик. Однако спортсмен признавался, что ему не хватило немного времени для полноценной подготовки к Олимпиаде, из-за чего он не смог завоевать медаль.

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Еще не сказал последнего слова на Олимпиадах

Всех ценителей спортивной гимнастики в Украине интересует, планирует ли Олег Верняев продолжать карьеру до 2028 года, когда состоятся следующие летние Олимпийские игры. Наш титулованный спортсмен рассказал, есть ли шанс его увидеть на соревнованиях в США, с учетом того, что ему на тот момент будет уже почти 35 лет.

"Дай Бог, чтобы увидели. Я хотел бы, чтобы увидели, потому что есть время, силы и желание. Я еще хочу заниматься. Возраст только в нашей голове. Просто сейчас нужно еще профессиональнее относиться к своему здоровью, еще больше поддерживать себя в плане лечения, витаминов и быть очень осторожным. Без юношеского авантюризма.

Но я не могу тренироваться только по плану, мне хочется что-нибудь глупое, экстремальное попробовать. Когда набираю форму, постоянно хочу что-то новое попробовать. Но уже нужно быть более сконцентрированным. И дай Бог, чтобы все получилось. Я сделаю все возможное, чтобы дойти до Олимпийских игр и выступить в Лос-Анджелесе", – сказал Верняев.

Справка. В активе Олега Верняева есть две олимпийские награды – "золото" и "серебро" Рио-2016.

Напомним, что после возвращения в спорт за год Олег Верняев завоевал 9 медалей. В частности, он стал чемпионом Европы в командном многоборье.