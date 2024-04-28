В італійському місті Ріміні добіг до завершення чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. В останньому фіналі змагань визначилися призери у командному багатоборстві серед чоловіків, пише 24 Канал.

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Чемпіонський виступ українських гімнастів

Українська збірна виступала у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Назара Чепурного, Ігоря Радівілова та Радомира Стельмаха. Наша команда набрала 255,762 бала і вдруге в історії стала переможцем командного багатоборства.

Ключовими стали результати виступів Верняєва та Ковтуна на коні (15,200 та 14,966 бала), а також Радівілова на кільцях (14,500 бали).

Срібними призерами змагань стали гімнасти з Великої Британії, "бронза" дісталася представникам Італії.

Командне багатоборство (чоловіки). Фінал

1. Україна – 255.762

– 255.762 2. Великобританія – 255.429

3. Італія – 252.560

Зазначимо, що востаннє українські гімнасти здобували "золото" у багатоборстві на Євро-2020.

Під час континентальної першості в Італії українці здобули 6 нагород: три "золоті", дві срібні (одну з них здобув юніор) та одну бронзову.