Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан здобула "бронзу" у індвивідуальних замаганнях та вирвала золоту медаль з рук представниць Південної Кореї у командному турнірі з фехтування на шаблях. Українка поділилась планами на своє майбутнє.

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Чи збирається Харлан завершувати кар'єру?

Українська фехтувальниця вперше виступила на Олімпіаді у 2008 році в Пекіні. Тоді спортсменка розпочала свій шлях з бронзової нагороди. Харлан за час своєї кар'єри виступила на п'яти Олімпійських іграх.

На питання про те, що переможна сутичка за "золото" Олімпіади-2024 була останньою для Ольги, вона відповіла, що не знає. Фехтувальниця заявила, що завжди мала бажання після перемоги поцілувати доріжку.

У Лос-Анджелесі мені буде майже 38. Але все ж таки оця циферка – 5 Олімпіад – це вже багато. А потім думаю: але я рано почала, мені було майже 18,

– сказала Харлан.

Також спортсменка заявила про те, що багато хто хоч, щоб вона брала участь у змаганнях до Лос-Анджелеса, але все буде залежити від можливостей її тіла. Фетхувальниця вважає, що можна змагатись і у 40, і у 42 роки.

Нагадаємо, що Ольга Харлан стала найтитулованішою спортсменкою в України. За час виступів на Олімпіадах, окрім Токіо, фехтувальниця здобула 6 медалей.