Виставить "за двері": Луческу запропонував гравців Динамо клубу з рідної Румунії
Джерело:Sport.ro
Мірча Луческу не з тих тренерів, які "маринують" гравців на лаві запасних. Румунський наставник готовий дати ігрову практику цілій низці футболістів Динамо.
Простягнув руку допомоги клубу з Румунії
"Містер" займеться кадровою чисткою у команді. Мірчу Луческу готовий відправити в оренду 12 гравців. Список гравців, на яких не розраховує румун, він дав головному тренеру бухарестського Динамо Флавіусу Стойкану.
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Аутсайдер Румунії може обрати будь-кого з отриманого списку та взяти його в оренду. Саме так Луческу хоче допомогти команді з рідної Румунії вибратись із дна таблиці чемпіонату.
Динамо з Бухареста після 21 туру йде у зоні вильоту – 15 місце серед 16 клубів, маючи у своєму активі лише 12 очок.
Імена футболістів, яких готовий відпустити румунський спеціаліст, наразі не повідомляються. Користь від цих оренд будуть мати обидві сторони. Гравці отримають ігровий тонус, а Динамо з Бухареста зможе спробувати зберегти прописку у румунському дивізіоні.
Київське Динамо завершило першу частину сезону на другому місці, поступившись лише донецькому Шахтарю.
Хто ще може покинути Динамо
- Раніше повідомлялось, що нападник Владислав Супряга може бути орендований румунським клубом Клуж. Президент румунів вже провів перемовини з Луческу, який дав добро на перехід. Форвард може провести у новому для себе чемпіонаті один сезон. В орендній угоді буде прописана опція викупу футболіста за 7 мільйонів євро.
- Віталій Миколенко вже завершив трансфер в англійський Евертон. "Іриски" буцімто підпишуть довготривалий контракт із лівим захисником на 5 років. Динамівець після свого переходу може відразу стати гравцем основи.
- Також київський клуб може віддати в оренду Владислава Кулача. На форварда претендує Ворскла, за яку раніше футболіст вже виступав.
- Луческу не заперечив відхід із клубу трьох лідерів – Карлоса де Пени, Віктора Циганкова та Беньяміна Вербіча.