Динамо може покинути найкращий бомбардир

Склад Динамо у першій частині сезону та у другій може значно відрізнятись. Головний тренер команди Мірча Луческу дав добро відразу на трансфер декількох лідерів команди.

До речі Миколенко підпише 5-річний контракт із Евертоном, – ЗМІ

Румун хоче дати шанс своїм провідним гравцям пограти у Європі. Вслід за Віталієм Миколенком, який вже майже однією ногою в Евертоні, "біло-синіх" можуть покинути ще три гравці основи – Віктор Циганков, Беньямін Вербіч та Карлос де Пена.

Із цього тріо найбільш відчутною буде втрата 24-річного правого вінгера Циганкова. Віктор вдало диригує атакою столичного клубу. Його контракт із Динамо розрахований до кінця червня 2023 року. Щодо Вербіча та де Пени, то їх угоди спливають наприкінці грудня 2022-го.

Динамо готове до пропозицій від інших клубів. Агент гравців вже теж активно зайнялись пошуком нових команд для своїх клієнтів.

Як виступали лідери у сезоні-2021/2022