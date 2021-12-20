Винні після спалаху COVID-19: УЄФА присудила Тоттенхему технічну поразку за гру з Ренном

Через спалах коронавірусу матч Ліги конференції Тоттенхем – Ренн не відбувся. УЄФА винесла вердикт не на користь англійського клубу.

Жорстке рішення

Цей поєдинок повинен був стати останнім для клубів у груповому раунді Ліги конференцій. Але через спалах коронавірусу гравці не вийшли на футбольне поле.

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Спершу поєдинок могли провести, адже у розташуванні Тоттенхема була потрібна кількість гравців для матчу. Згодом стало відомо, що матч перенесли, але нову дату ніхто не сказав.

Тепер ж винесли остаточний вердикт, який зовсім не на користь "шпор". В УЄФА вважають, що матч не відбувся з вини Тоттенхема, адже саме у команді Антоніо Конте були підтверджені позитивні тести.

Англійському клубу була присуджена технічна поразка з рахунком 0:3.

Відзначимо, що 19 грудня Тоттенхем провів домашній матч АПЛ проти Ліверпуля. Зустріч проти "мерсісайдців" завершилась результативною нічиєю 2:2.

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