Винні після спалаху COVID-19: УЄФА присудила Тоттенхему технічну поразку за гру з Ренном
Джерело:УЄФА
Через спалах коронавірусу матч Ліги конференції Тоттенхем – Ренн не відбувся. УЄФА винесла вердикт не на користь англійського клубу.
Жорстке рішення
Цей поєдинок повинен був стати останнім для клубів у груповому раунді Ліги конференцій. Але через спалах коронавірусу гравці не вийшли на футбольне поле.
До теми У Тоттенхемі масовий спалах коронавірусу, матчі клубу під питанням
Спершу поєдинок могли провести, адже у розташуванні Тоттенхема була потрібна кількість гравців для матчу. Згодом стало відомо, що матч перенесли, але нову дату ніхто не сказав.
Тепер ж винесли остаточний вердикт, який зовсім не на користь "шпор". В УЄФА вважають, що матч не відбувся з вини Тоттенхема, адже саме у команді Антоніо Конте були підтверджені позитивні тести.
Англійському клубу була присуджена технічна поразка з рахунком 0:3.
Відзначимо, що 19 грудня Тоттенхем провів домашній матч АПЛ проти Ліверпуля. Зустріч проти "мерсісайдців" завершилась результативною нічиєю 2:2.
Тоттенхем завершив єврокубки
- Клуб АПЛ за п'ять матчів здобув 7 очок та завершив груповий раунд лише на третьому місці. Хоча до початку розіграшу вважався одним із фаворитів групу G.
- Ренн з першої позиції пробився у плей-офф Ліги конференцій, маючи у своєму активі 11 пунктів.
- Другий став Вітессе – 10 балів. Тоттенхему вдалось випередити лише Муру, яка завершила груповий раунд останньою із трьома очками.