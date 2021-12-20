Жесткое решение
Этот поединок должен был стать последним для клубов в групповом раунде Лиги конференций. Но из-за вспышки коронавируса игроки не вышли на футбольное поле.
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Сначала поединок могли провести, ведь в расположении Тоттенхэма было требуемоек количество игроков для матча. Впоследствии стало известно, что матч перенесли, но новую дату никто не сказал.
Теперь же вынесли окончательный вердикт, который вовсе не в пользу "шпор". В УЕФА считают, что матч не состоялся по вине Тоттенхэма, ведь именно в команде Антонио Конте были подтверждены положительные тесты.
Английскому клубу было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.
Отметим, что 19 декабря Тоттенхэм провел домашний матч АПЛ против Ливерпуля. Встреча против "мерсисайдцев" завершилась результативной ничьей 2:2.
Тоттенхэм завершил еврокубки
- Клуб АПЛ за пять матчей получил 7 очков и завершил групповой раунд лишь на третьем месте. Хотя до начала розыгрыша считался одним из фаворитов группы G.
- Ренн с первой позиции пробился в плей-офф Лиги конференций, имея в своем активе 11 пунктов.
- Второй стал Витессе – 10 баллов. Тоттенхэму удалось опередить лишь Муру, которая завершила групповой раунд последней с тремя очками.