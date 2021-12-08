8 інфікованих футболістів

У четвер, 9 грудня, Тоттенхем зіграє матч Ліги конференцій проти французького Ренна. Перед грою Конте провів традиційну пресконференцію. Але через спалах коронавірусу в команді, він був змушений провести її онлайн.

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Конте поскаржився, що в команді вже зафіксовано 8 випадків зараження коронавірусом серед футболістів та п'ять випадків – серед працівників клубу. Імена заражених не називаються.

Він також відзначив, що проблема в тому, що в клубі є чимало контактів з людьми, а згодом виявляється, що в них позитивний тест на коронавірус. Так, в понеділок, 6 грудня, в клубі було лише п'ять інфікованих футболістів та один працівник. Після цього усі пройшли ПЛР-тестування.

УЄФА поки не має наміру переносити матч Тоттенхем – Ренн через спалах коронавірусу. Адже англійська команда має достатню кількість гравців на цей матч.

Натомість ESPN повідомляє, що керівництво клубу буде просити про перенесення наступного матчу в АПЛ в неділю, 12 грудня. Тоді "шпори" мають зіграти проти Брайтона.