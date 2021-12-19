Тоттенхем – Ліверпуль 2:2
Голи: Кейн, 13, Сон, 74 – Жота, 35, Робертсон, 69
Вилучення: Робертсон, 77 (Ліверпуль)
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Гойдалки в першому таймі
Команди весело розпочали матч, обмінявшись гострими моментами. Воротам Льоріса загрожував Мілнер, пробивши здалеку, а Ліверпуль врятував Аліссон, відбивши постріл Кейна.
Ліверпуль за відсутності Фабінью та Ван Дейка помітно втратив в організації оборони, тому на 13-й хвилині Ндомбеле розрізав захист "мерсисайдців". На ударній позиції опинився Кейна та вивів "шпор" вперед.
Тоттенхем міг збільшувати свою перевагу, але вбивчі нагоди змарнували Сон та Алі.
Фол Кейна проти Роберстона / Фото з інстаграму Sky Sports
У середині тайму Ліверпуль поступово почав забирати ініціативу й на 35-й хвилині відновив паритет. Лондонці забули у штрафному про Жоту, який невимушеного переграв Льоріса.
Ліверпуль міг виходити вперед, однак воротар Тоттенхема врятував партнерів після потужного удару Александера-Арнольда.
Другий тайм
Відразу після перерви дві вбивчі нагоди вивести Тоттенхем вперед змарнував Кейн. Нападник дивом не зміг відзначитися у воротах Аліссона з меж штрафного Ліверпуля.
Після цього "шпори" потухли й Ліверпуль вийшов вперед на 69-й хвилині. Результативна атака Ліверпуля розпочала з моменту біля власних воріт, де Алі вимагав пенальті за контакт з Александером-Арнольдом.
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Поки Алі лежав у штрафному Ліверпуля, Трент прибіг до штрафного Тоттенхема та асистував Робертсону. Ендрю переправив м'яч у ворота ударом головою після силового прострілу.
Команда Юргена Клоппа була попереду тільки 5 хвилин. Матіп не встежив за Соном, який ще й скористався невдалою грою Аліссона. Голкіпер Ліверпуля не влучив по м'ячу, після чого кореєць відзначився у порожніх воротах.
Наприкінці гри Тоттенхем старався вирвати перемогу, проте Ліверпуль вистояв у меншості.
Через осічку команда Клоппа тепер програє Манчестер Сіті 3 очки в турнірній таблиці й посідає друге місце. "Шпори" набрали 26 очок – 7-а сходинка.