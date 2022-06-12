Він "рогатий" трошки, – Яремчук потролив Миколенка після матчу з Вірменією: кумедне відео

Збірна України тріумфувала у другому матчі Ліги націй-2022/2023. Українці впевнено обіграли Вірменію.

Яремчук: Загалом 3:0, тому всі щасливі

Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу у матчі з вірменами. Футболіст розповів настільки важливим було відкрити рахунок у грі.

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"Очікували, що суперник буде глибоко оборонятися, буде дуже мало вільних зон. В принципі, були до цього готові. В другому таймі знайшли момент та зламали їх захист, забили гол. Мала кількість моментів пов’язана з тим, що було мало простору.

Звичайно, розуміли, що все зміниться з першим забитим м’ячем в їхні ворота. Потрібно було швидко забити гол, тоді б відкрилося більше зон. Загалом 3:0, тому всі щасливі", – сказав Яремчук.

Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі проти Вірменії. 29-річний футболіст забив за національну команду вперше з 10 жовтня 2020 року. Тоді він реалізував пенальті у матчі проти Німеччини (1:2).

"Проти ірландців слід чекати важкої гри"

"Суха серія Маліновського? Я думаю, що голи – не його робота. Його робота – це вести гру, а тоді вже при нагоді забивати. Він провів хороший матч, це один з лідерів збірної. Вітаю його з голом", – зазначив Роман.

Також нападник прокоментував гру проти Ірландії, де "синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу – 0:1.

"Проти ірландців слід чекати важкої гри. Вони міцні хлопці, багато хто виступає в чемпіоншипі", – розповів футболіст.

Віталій Миколенко забив дебютний гол у футболці збірної України. Яремчук прокоментував цю подію.

Миколенко "рогатий" трошки. Перший гол забив, не знав як святкувати. Його також вітаю, молодець,

– додав Яремчук.

Відео коментаря футболіста

Виступ збірної України у Лізі націй-2022/2023