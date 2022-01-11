Він оманливий та провокаційний, – ексгравець Реалу розкритикував Мессі

Колишній голкіпер мадридського Реала Єжи Дудек у своїй автобіографії розкритикував Ліонеля Мессі. Шляхи футболістів перетиналися, коли аргентинець грав за Барселону.

Ексгравець Реала висловився негативно про Мессі

Дудек заявив, що Мессі неприємна людина. Також ексфутболіст Реала згадав про колишнього наставника Барселони.

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Він був дуже оманливим і провокаційним, як і вся Барселона з Хосепом Гвардіолою на чолі,

– наголосив Дудек.

Колишній футболіст зазначив, що неодноразово бачив, як аргентинець спілкується у грубій формі зі своїми колегами.

"Я бачив, як Мессі казав такі грубі речі Пепе і Рамосу, що було складно повірити в те, що їх сказала настільки спокійна і зовні приємна на вигляд людин", – сказав ексфутболіст.

. Дудек виступав за Реал у період з 2007 по 2011 року. У складі мадридської команди він провів лише 12 матчів.

Проти Барселони Єжи у складі Реала не зіграв жодного поєдинку, тому досить дивно звідки у футболіста такі судження.