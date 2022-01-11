Ексгравець Реала висловився негативно про Мессі
Дудек заявив, що Мессі неприємна людина. Також ексфутболіст Реала згадав про колишнього наставника Барселони.
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Він був дуже оманливим і провокаційним, як і вся Барселона з Хосепом Гвардіолою на чолі,
– наголосив Дудек.
Колишній футболіст зазначив, що неодноразово бачив, як аргентинець спілкується у грубій формі зі своїми колегами.
"Я бачив, як Мессі казав такі грубі речі Пепе і Рамосу, що було складно повірити в те, що їх сказала настільки спокійна і зовні приємна на вигляд людин", – сказав ексфутболіст.
Проти Барселони Єжи у складі Реала не зіграв жодного поєдинку, тому досить дивно звідки у футболіста такі судження.