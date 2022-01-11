Ексгравець Реала висловився негативно про Мессі

Дудек заявив, що Мессі неприємна людина. Також ексфутболіст Реала згадав про колишнього наставника Барселони.

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Він був дуже оманливим і провокаційним, як і вся Барселона з Хосепом Гвардіолою на чолі,

– наголосив Дудек.

Колишній футболіст зазначив, що неодноразово бачив, як аргентинець спілкується у грубій формі зі своїми колегами.

"Я бачив, як Мессі казав такі грубі речі Пепе і Рамосу, що було складно повірити в те, що їх сказала настільки спокійна і зовні приємна на вигляд людин", – сказав ексфутболіст.

До слова. Дудек виступав за Реал у період з 2007 по 2011 року. У складі мадридської команди він провів лише 12 матчів.

Проти Барселони Єжи у складі Реала не зіграв жодного поєдинку, тому досить дивно звідки у футболіста такі судження.