Экс-игрок Реала высказался отрицательно о Месси
Дудек заявил, что Месси неприятный человек. Также экс-футболист Реала упомянул о бывшем наставнике Барселоны.
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Он был очень обманчивым и провокационным, как и вся Барселона с Хосепом Гвардиолой во главе,
– подчеркнул Дудек.
Бывший футболист отметил, что не раз видел, как аргентинец общается в грубой форме со своими коллегами.
"Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что их сказала настолько спокойный и внешне приятный на вид человек", – сказал экс-футболист.
Против Барселоны Ежи в составе Реала не сыграл ни одного поединка, поэтому довольно странно, откуда у футболиста такие суждения.