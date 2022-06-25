Він не може зрівнятися, – Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися проти Усика

Раніше у ЗМІ ширилися чутки про те, що Олександр Усик може вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Проте британський боксер заявив, що не має намірів зустрічатися з українцем.

Ф'юрі: Коли ти будеш у важкій вазі 10-15 років, повертайся

Тайсон розповів, чому не хоче битись проти чемпіона у важкій вазі. За його словами, він не бачить в Усикові конкурента, оскільки той лише два роки виступає у важкій вазі.

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Олександр Усик тільки-но прийшов у це покоління один бій тому, його не можна враховувати. Він увірвався з середньої ваги. Він не може зрівнятися. Він у важкій вазі два роки. Коли ти будеш у важкій вазі 10-15 років, повертайся, і тоді поговоримо,

– сказав британець.

Ф'юрі йде на пенсію

У квітні 2022 року "Циганський король" переміг Ділліана Уайта, він нокаутував його у 6-му раунді.

Після цього поєдинку британський боксер заговорив про закінчення кар'єри. Він вважає, що достатньо зробив у світі боксу.

Та все ж таки Тайсон зможе повернутися на ринг. Боксер назвав космічну суму, заради якої він готовий відкласти свою пенсію.

Батько Ф'юрі також назвав умову, за якої його син одягне боксерські рукавиці. Він переконаний, що Тайсон міг би вийти на ринг проти Ентоні Джошуа, якщо той переможе Усика у реванші, який відбудеться 20 серпня.

"Циганський король" заявив, що не планує відвідувати двобій за участі британця та українця. Ба більше, він наголосив, що не прийшов би подивитися бій, навіть, якби він був у його рідному місті.